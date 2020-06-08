В Сеуле сообщили, что линии связи с военными КНДР продолжают работать
Линии связи между военными Республики Корея и КНДР функционируют в обычном режиме. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства национальной обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Военные линии связи по состоянию на утро понедельника работали нормально", - отметил он, добавив, что сотрудники военных ведомств Юга и Севера обмениваются звонками дважды в день - в 09:00 и 16:00, используя обе линии связи, проходящие на восточном и западном участках межкорейской границы. Они не работали на протяжении многих лет, но были восстановлены в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух стран 27 апреля 2018 года.
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