Гонконг признан самым дорогим городом для проживания работающих иностранцев

Другие страны 9 июня 2020 13:13 (UTC+04:00)
Гонконг признан самым дорогим городом для проживания работающих иностранцев

Гонконг вновь возглавил ежегодный рейтинг самых дорогих городов мира для проживания работающих иностранцев, составленный американской консалтинговой компанией Mercer. Список был опубликован во вторник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На втором месте рейтинга расположился Ашхабад (+5 позиций по сравнению с прошлым годом), на третьем - Токио (-1). Четвертую и пятую строчки в нем заняли Цюрих и Сингапур. В первую десятку также попали Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева и Пекин.

Москва заняла 21-е место, поднявшись на 6 позиций по сравнению с прошлогодним списком. Санкт-Петербург находится на 59-й строчке (в 2019 году - на 75-й).

Самым дорогим городом для проживания экспатов в Африке признана Виктория (Сейшельские острова), в Латинской Америке - Сан-Хосе (Коста-Рика). Замыкают рейтинг из 209 городов Тунис, намибийский Виндхук и Ташкент.

Как отметили в Mercer, рейтинг был составлен на базе сравнительного анализа стоимости жизни в разных городах, включая стоимость жилья, расходы на транспорт, еду, одежду, товары для дома и развлечений.

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