Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-востоку от города Тайбэй, где проживают около 7,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.