В двух атаках исламистов на северо-востоке Нигерии погибли не менее 60 человек
По меньшей мере 40 мирных жителей и 20 военнослужащих погибли в субботу в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным источников, нападения произошли в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзай.
В среду агентство France-Presse со ссылкой на нигерийское командование информировало о гибели 9 июня в районе Губио штата Борно 69 мирных граждан от рук террористов группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) - подразделения "Исламского государства" (ИГ). ISWAP была создана в 2015 году отрядами, отколовшимися от возникшей в Нигерии в 2002 году исламистской террористической группировки "Боко харам".
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