Президент Мексики заявил, что самый сложный этап пандемии остался позади

Самый тяжелый этап пандемии вызываемого коронавирусом заболевания в Мексике остался позади. Об этом заявил в обнародованном в воскресенье видеообращении глава республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь не идет о том, чтобы праздновать победу, но я считаю, что самое трудное, самое опасное [время] уже прошло", - сказал президент. Он отметил, что принятые меры, включая самоизоляцию граждан и приостановку всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения, позволили избежать перегрузки системы здравоохранения, в том числе в районе столицы, где проживает почти четверть населения страны. "Вместе мы смогли сгладить кривую заболеваемости, в долине Мехико даже в наиболее напряженные моменты число занятых коек в отделениях интенсивной терапии не превышало 1,7 тыс.", - сказал президент, добавив, что в настоящее время этот показатель снижается.

Согласно подсчетам Минздрава, с 28 февраля новым коронавирусом в Мексике заразились 142 690 человек, 16 872 заболевших умерли. С 1 июня в стране после двухмесячного карантина началось возобновление работы предприятий в сферах строительства, производства транспортных средств, добычи и переработки полезных ископаемых. Лопес Обрадор 11 июня призвал соотечественников постепенно выходить из самоизоляции, соблюдая необходимые меры предосторожности.