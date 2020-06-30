Не менее 18 человек погибли в ДТП с автобусом в Нигерии
По меньшей мере 18 человек стали жертвами ДТП с автобусом в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в понедельник. Автобус следовал из города Аба (штат Абия) в Оверри (штат Имо). Как рассказал очевидец, транспортное средство двигалось на высокой скорости. Оно потеряло управление из-за того, что у него отвалилось колесо, после чего автобус перевернулся несколько раз.
Полиция не назвала агентству точное число жертв, однако, по сведениям газеты Daily Sun, погибли 18 пассажиров. Правоохранительные органы ведут расследование, о вероятных причинах аварии информации не приводится.
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