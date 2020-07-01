Мун Чжэ Ин ожидает, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся до выборов в США

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин полагает, что американский лидер Дональд Трамп должен встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном до проведения в ноябре 2020 года президентских выборов в США для возобновления переговоров о достижении мира на Корейском полуострове. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сотрудники администрации Мун Чжэ Ина довели соответствующую идею до коллег из Белого дома на фоне усиления напряженности в отношениях между Севером и Югом. 16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне в ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейской неправительственной организацией. Затем Пхеньян фактически отказался от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах.

"Американская сторона знает (о позиции Мун Чжэ Ина) и, насколько мне известно, прилагает усилия (по рассмотрению поступившего предложения)", - заявил неназванный южнокорейский чиновник.

30 июня, как передал южнокорейский телеканал KBS, заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, выступая на телеконференции в Вашингтоне, заявил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Бигэн указал, что целью США остается полная денуклеаризация Корейского полуострова, добавив, что у двух сторон "есть время, чтобы достичь значимого прогресса в этом направлении".

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.