В Японии из-за ливней без электричества оказались 9,5 тыс. квартир и частных домов

Около 9,5 тыс. квартир и частных домов остались в понедельник без света на юго-западном острове Кюсю в результате обрывов линий электропередачи из-за оползней и наводнений, вызванных мощными ливнями. В наибольшей степени там пострадали префектуры Кумамото и Кагосима. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал NHK.

В зоне бедствия в затопленных или заваленных грунтом домах погибли в общей сложности 42 человека. Среди них смерть официально подтверждена у 25 местных жителей. Остальные пока находятся в списке лиц с остановкой сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченных врачом по особой процедуре. 11 человек числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб от проливных дождей нанесен префектуре Кумамото на западном побережье острова Кюсю. Там подтопления зафиксированы на площади около 1 000 гектаров. В эвакуационных центрах сейчас находятся около 1,5 тыс. человек. В префектуре Кумамото по меньшей мере восемь больниц затоплены, оказались без электроэнергии или пресной воды, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По данным метеорологического управления, сильные ливни будут идти на Кюсю весь понедельник. Между тем центр зоны низкого давления переместился восточнее в район острова Сикоку, где за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по просьбе местных властей направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку спасательным службам. Глава японского правительства также сообщил, что все эвакуационные центры будут организованы в соответствии с мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения нового коронавируса.