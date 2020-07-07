Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник у берегов индонезийского острова Ява. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСс.

По его данным, эпицентр находился в 142 км к северу от города Семаранг (административный центр провинции Центральная Ява). Очаг залегал на глубине 525 км.

Данных о пострадавших и угрозе цунами не поступало.