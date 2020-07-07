На юго-западе Японии из-за ливней без света остались 6,5 тыс. домов

По меньшей мере 6,5 тыс. домов на юго-западном японском острове Кюсю в настоящее время остаются без света из-за обрывов линий электропередачи, вызванных сильными ливневыми дождями. Об этом сообщила во вторник в своем Twitter энергетическая компания Kyushu Electric Power, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, отключение энергии зафиксировано преимущественно в префектурах Кумамото, Кагосима и Оита. Компания прилагает усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденные кабели.

Как сообщило японское министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта, в префектуре Оита утром во вторник вышла из берегов река Тикуго. В результате на обширной территории произошли подтопления.

Из-за ливневых дождей на Кюсю перекрыто несколько скоростных автомобильных дорог, на некоторых железнодорожных ветках остановлено движение поездов.

Власти юго-западной японской префектуры Оита на острове Кюсю рекомендовали 64 тыс. жителей покинуть дома и переместиться в эвакуационные центры из-за угрозы схода оползней и подтоплений. Также рекомендации об эвакуации получили 140 тыс. жителей города Мацуяма - административного центра префектуры Эхимэ на соседнем с Кюсю острове Сикоку.

Как заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета Ёсихидэ Суга, последствия стихии привели к гибели 52 человек, 14 числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства подчеркнул, что эвакуационные центры будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.