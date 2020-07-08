В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок
По меньшей мере трое сотрудников полиции погибли, еще 18 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Официальных комментариев в связи с нападением пока не поступало. Другие подробности не приводятся.
Лента новостей
В Азербайджане расходы на обучение докторантов будут финансироваться за счет государства - Министерство
Арзу Нагиев: Текст Кюрекчайского мирного договора есть повсюду, в нем даже не упоминаются армяне (ВИДЕО)
Президенту пишут: Меры, осуществляемые государством под Вашим руководством, вызывают у нашего народа чувство огромной гордости
В Азербайджане выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 453, скончались 7 человек - Оперативный штаб