В Могадишо произошел взрыв неподалеку от посольства Катара

Мощный взрыв произошел утром в среду в центре столицы Сомали Могадишо возле бывшей резиденции премьер-министров страны и в непосредственной близости от посольства Катара. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первые отчеты говорят о самодельном взрывном устройстве, которое было заложено на пути следования колонны военных машин. Данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Garowe отмечает, что за атакой может стоять исламистская группировка "Аш-Шабаб", боевики которой в последние несколько недель проводят в Могадишо террористические акции.

Накануне в непосредственной близости от столицы на самодельной мине подорвался автомобиль с солдатами Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Как заявило командование, погибших нет, всем военнослужащих удалось выбраться из машины живыми. Инцидент произошел в сельской местности, где действуют ячейки "Аш-Шабаб".