В Токио зафиксировали рекордный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом

В Токио за прошедшие сутки было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот прирост стал рекордным для японской столицы за все время с начала распространения коронавируса на территории Японии. Официальная статистика от столичной администрации будет опубликована позднее.

Примечательно, что в среду впервые за прошедшую неделю прирост новых случаев опустился ниже отметки 100. Подавляющее большинство новых заражений в Токио приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет, ведущих активную ночную жизнь.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо).