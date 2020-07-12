При пожаре на заводе на юго-востоке Китая погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще двое пропали без вести в результате пожара, вспыхнувшего на новом предприятии энергетической компании в китайском городе Лунъянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, местные власти.

По свидетельствам очевидцев, пожар начался во время проведения работ по техническому обслуживанию предприятия. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, идет расследование деталей случившегося.