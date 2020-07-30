На севере Японии из-за разлива рек затопило 500 домов

Сильные ливневые дожди привели к разливу рек в северной японской префектуре Ямагата на острове Хонсю, в результате чего произошло затопление нескольких жилых районов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего затопленными оказались около 500 домов рядом с рекой Могами. Их жителей удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал. В эвакуационных центрах продолжают находится несколько сотен человек.

Разливы рек также привели к нарушению водоснабжения в ряде районов префектуры. Из-за этого без воды остались порядка 15 больниц и центров по уходу за пожилыми.

Сильные дожди идут в разных регионах Японии на протяжении всего июля. Наибольший ущерб ливни нанесли юго-западному острову Кюсю. Там в начале месяца в результате оползней и наводнений погибли почти 80 человек, были повреждены около 12 тыс. домов.