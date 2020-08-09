Президентские выборы в Беларуси состоялись - ЦИК

Президентские выборы в Беларуси состоялись, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50% преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях, по данным на 12:00, на избирательные участки пришли более 60% избирателей. "Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования", - пояснила глава Центризбиркома.

Явка избирателей на президентских выборах на 12.00 составила 54,57%.

В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 56,49%, Гомельской - 66,06%, Гродненской - 52,99%.

В Минской области проголосовали 53,55% избирателей, Могилевской - 63,25%, в Минске - 43,01%.