В Гонконге за нарушение закона о нацбезопасности арестовали магната Джимми Лая

Полиция Гонконга в понедельник арестовала оппозиционного медиамагната Джимми Лая. Он подозревается в нарушении нового закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными силами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, мультимиллионер был задержан утром в своем особняке на полуострове Коулун сотрудниками нового спецподразделения, курирующего вопросы нацбезопасности.

Джимми Лай (Ли Чжиин) - владелец газеты "Пинго жибао". Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге. Магнат поддерживает тесные связи с политической элитой США.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, являющемся специальным административным районом Китая. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации.