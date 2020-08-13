Компания Zydus Cadila начала продажу в Индии препарата от COVID-19

Индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila в четверг начала продажу государственным и частным больницам в Индии противовирусного терапевтического препарата под торговой маркой Remdac для лечения инфицированных COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается на сайте компании, Remdac представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира. Стоимость одного флакона емкостью 100 мг составит 2 800 индийских рупий ($37,4).

Начало продажи еще незапатентованного препарата связывают с жалобами властей некоторых индийских штатов на нехватку лекарств для заразившихся коронавирусом и перебои с их поставками.

Zydus Cadila - пятая компания, запустившая в Индии производство своего антивирусного препарата.

Как сообщило в четверг Министерство здравоохранения Индии, число случаев заражения коронавирусом в стране выросло за последние сутки почти на 67 тыс., что стало очередным антирекордом за время пандемии. В индийских клиниках проходят лечение 653 622 пациента с коронавирусом, число выздоровевших составило 1 695 982. Количество умерших от новой инфекции выросло за 24 часа на 942 и составило 47 033.

Индия занимает третье место в мире по числу заразившихся после США и Бразилии.

На прошедшем в среду совещании экспертов и представителей Минздрава страны по проблемам вакцины против COVID-19 было решено, что Индия будет использовать отечественный потенциал по производству вакцин.