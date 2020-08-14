МИД Кубы: запрет чартерных рейсов в республику показывает неуважение США к ее гражданам

Решение Вашингтона запретить чартерные рейсы на Кубу продиктовано предвыборной политической конъюнктурой в США и вредит интересам рядовых кубинцев. Такое заявление сделал директор департамента США министерства иностранных дел карибской страны Карлос Фернандес де Коссио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта мера не имеет большого практического воздействия, но мы отвергаем ее, поскольку она затрагивает интересы кубинцев по обе стороны Флоридского пролива и их потребности в семейных контактах. Подобный шаг направлен на удовлетворение предвыборных нужд на юге [американского штата] Флорида и подтверждает неуважение империализма к кубинцам и американцам кубинского происхождения", - приводятся слова дипломата в "Твиттере" внешнеполитического ведомства.

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении Вашингтона запретить практически все чартерные рейсы на Кубу для "сокращения доходов кубинского правительства от сборов за посадку самолетов, проживание в принадлежащих режиму отелях и другой прибыли, связанной с поездками". Как утверждал госсекретарь, большинством отелей и объектов туристической инфраструктуры на Кубе владеют и управляют кубинские военные и разведывательные службы.

В январе власти США запретили американским авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме Гаваны. Такие меры, считает Госдепартамент, ограничат возможности Кубы получать доходы, которые она, как полагает американское внешнеполитическое ведомство, "использует для финансирования продолжающихся репрессий кубинского народа и недопустимой поддержки" президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

26 октября 2019 года США запретили полеты на Кубу (кроме Гаваны) американским авиакомпаниям, выполняющим регулярные, а не чартерные рейсы.