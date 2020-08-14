В КНДР из-за ливней повреждены 16 тыс. домов

Сильные ливни, которые шли в КНДР в начале августа, привели к затоплению порядка 39 тыс. гектаров посевных площадей, также повреждены или разрушены по меньшей мере 16 тыс. домов и других построек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

Соответствующие сведения были изложены в ходе заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Также в представленном на собрании докладе отмечается, что из-за удара стихии пострадали около 630 общественных зданий. Повреждения получили десятки автомобильных и железнодорожных дорог и мостов.

Наибольший ущерб зафиксирован в провинциях Канвондо, Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто. В ряде районов там с начала августа выпало порядка 800 мм осадков, тогда как среднегодовая норма обычно составляет около 960 мм. В Хванхэ-Пукто из-за сильных дождей также прорвало плотину, что привело к масштабным затоплениям. Там продолжаются работы по ликвидации последствий бедствия.

Ранее исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса сообщила, что серьезные наводнения в КНДР на реке Курёнган могли также повредить расположенный там ядерный комплекс Йонбён. Проанализировав спутниковые снимки этого района от 6 августа, специалисты пришли к выводу, что вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реактор.