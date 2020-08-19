Серия землетрясений магнитудой до 4,7 произошла на Тайване
Серия из трех землетрясений магнитудой от 4,2 до 4,7 произошла в среду в юго-западной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в одной точке - в 33 км северо-восточнее города Тайнань, а очаги залегали на глубине 10-11 км. Колебания почвы ощущались в городах Тайнань, Цзяи, Гаосюн, на территории уездов Юньлинь, Наньтоу и Чжанхуа.
Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.
Остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне Восточной Азии.
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