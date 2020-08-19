Африканский союз приостановил членство Мали из-за военного мятежа

Африканский союз (АС) принял в среду решение приостановить членство Мали в ответ на предпринятый военными этой страны мятеж. Об этом сообщается в Twitter Совета по вопросам мира и безопасности АС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"АС приостанавливает членство Мали до восстановления конституционного порядка", - отметила организация.

Кроме того, Афросоюз потребовал "освобождения президента Ибрагима Бубакара Кейты, премьер-министра и других членов правительства, принудительно удерживаемых армией".

В специальном заявлении президент ЮАР Сирил Рамапоса, который сейчас занимает пост председателя АС, призвал к мобилизации международного сообщества в целях восстановления в Мали гражданского правления.

"Мы призываем африканских лидеров и все международное сообщество осудить и отвергнуть неконституционную смену военными правительства и помочь народу Мали вернуться к гражданскому и демократическому правлению", - подчеркнул Рамапоса.

Ведущая региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступило в среду с заявлением, в котором назвало мятежников путчистами и закрыло границы с Мали с тем, чтобы остановить экономическое взаимодействие с ней до восстановления конституционного порядка. Решено также провести 20 августа экстренный саммит ЭКОВАС для обсуждения развития событий в Мали и дальнейших действий ее стран-соседей.

Страны "Группы пяти" зоны африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад), которые участвуют в совместной борьбе с международным терроризмом в этой части Африки, также потребовали немедленного и безоговорочного освобождения арестованного мятежными военными президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.