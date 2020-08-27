Военные в Мали освободили бывшего премьер-министра
Военные, захватившие власть в Мали на прошлой неделе, освободили бывшего премьер-министра страны Бубу Сиссе. Об этом сообщила газета Le Journal du Mali, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Одновременно с экс-премьером на свободу вышел и председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Мали Мусу Тимбин, отмечает издание. Они были арестованы военными в день путча 18 августа и содержались на армейской базе Кати под столицей страны городе Бамако.
Ранее в четверг военными был освобожден смещенный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. Сейчас он находится в своем доме в Бамако.
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