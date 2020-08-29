Бразилия приостанавливает борьбу с вырубкой лесов Амазонии

Власти Бразилии с 31 августа приостанавливают борьбу с незаконной вырубкой лесов в Амазонии и тушение пожаров в регионе Пантанал. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство окружающей среды южноамериканского государства.

"Министерство окружающей среды сообщает, что вследствие принятого сегодня секретариатом по вопросам бюджета решения о заморозке финансирования <...> с полуночи понедельника, 31 августа, (6:00 31 августа мск) будет прекращена вся деятельность по борьбе с незаконной вырубкой лесов в Амазонии, а также все операции по тушению пожаров в Пантанале и других регионах страны", - указали в ведомстве.

Как поясняется, решение о заморозке около 60 млн реалов (более $11 млн) ассигнований для подчиняющихся министерству Бразильского института по защите окружающей среды и Института по сохранению биоразнообразия принято по указанию администрации президента и секретариата по делам правительства. Кроме того, как отмечается, бюджет природоохранного ведомства на 2021 год также ожидает сокращение на сумму в 120 млн реалов (более $21 млн).

Уточняется, что всего с понедельника в борьбе с природными пожарами перестанут принимать участие 1 346 пожарных, 96 единиц наземной техники и четыре вертолета. Еще 860 человек, 48 автомобилей, два вертолета и 10 самолетов не смогут продолжить борьбу с незаконной вырубкой, следует из публикации министерства.