Власти Доминиканы до середины октября продлили режим ЧП из-за коронавируса
Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Решение вступает в силу 3 сентября. Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов. В начале августа власти страны до сентября продлили действие комендантского часа.
По последним данным, в Доминиканской Республике насчитывается 93 390 инфицированных, умерли 1 648 человек.
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