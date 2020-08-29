Власти Доминиканы до середины октября продлили режим ЧП из-за коронавируса

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение вступает в силу 3 сентября. Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов. В начале августа власти страны до сентября продлили действие комендантского часа.

По последним данным, в Доминиканской Республике насчитывается 93 390 инфицированных, умерли 1 648 человек.