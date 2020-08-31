Около 15 млн жителей Индонезии в этом году получат вакцину от коронавируса

Примерно 15 млн жителей Индонезии к концу года смогут получить первые вакцины от коронавируса, которые разрабатываются совместно с учеными из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом рассказал журналистам министр государственных предприятий Эрик Тхохир, который также возглавляет правительственную группу по восстановлению национальной экономики после пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если начатые в республике клинические испытания нового препарата пройдут успешно, то к концу года мы будем иметь примерно 30 млн доз вакцины", - отметил чиновник. Таким образом, по его словам, "прививки могут быть сделаны 15 млн индонезийцам". Как предполагается, вакцинация должна проходить в два этапа с перерывом в 14 суток.

Министр также отметил, что китайский государственный фармацевтический холдинг Sinovac Biotech до конца года планирует поставить в Индонезию примерно 20 млн доз новой вакцины, еще около 250 млн - в течение следующего. "Это даже превысит наши потребности примерно на 10%", - уточнил Тхохир. Одновременно, как рассказал политик, согласно достигнутым договоренностям, арабская компания G42 направит Джакарте в декабре не менее 10 млн доз новой вакцины, а в первом квартале будущего года еще 50 млн.

Тхохир и глава МИД Ретно Марсуди на прошлой неделе вместе побывали в Китае и ОАЭ для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом.

Министр также уточнил, что новая вакцина будет бесплатной для участников государственной программы страхования. По его словам, речь идет примерно о 221 млн (из 270 млн) граждан Индонезии. Одновременно можно приобрести вакцину и за деньги, ее стоимость составит около $30, указал чиновник.

На сегодняшний день в республике было подтверждено свыше 172 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тыс. человек скончались. В последние несколько дней в стране фиксируются новые рекорды по суточному приросту инфицированных.