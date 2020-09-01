Действующий президент Гвинеи будет баллотироваться на третий срок

Президент Гвинеи Альфа Конде, кандидатуру которого правящая партия "Объединение гвинейского народа" (RPG) выдвинула на съезде в августе, согласился баллотироваться на третий срок на предстоящих 18 октября президентских выборах в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одобренная на состоявшемся в марте референдуме новая конституция страны открыла перед главой государства возможность добиваться третьего президентского мандата. Предыдущая конституция ограничивала пребывание президента на своем посту двумя сроками. Однако, по мнению правящей партии, с принятием новой конституции два предыдущих срока Конде не должны учитываться.

С минувшей осени в Гвинейской Республике оппозиция пытается организовать широкое антиправительственное движение с целью не допустить переизбрания Конде. Ее акции сопровождаются беспорядками.