В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Другие страны 4 сентября 2020 08:13 (UTC+04:00)
В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Аргентинские медики за сутки выявили 12 026 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста в стране с начала пандемии.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Общее число заразившихся достигло 451 198. Ранее в стране не выявляли более 11 717 заболевших в день.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 6 990. За ней следует столица, где выявлено 1 411 случаев. За минувшие сутки была подтверждена смерть 245 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 9 361. К настоящему моменту выздоровел 322 461 заразившийся.

В среду в интервью телеканалу Todo Noticias президент страны Альберто Фернандес не исключил, что власти могут вновь ужесточить карантинные меры.

3 марта аргентинские власти подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен карантин. 28 августа действие сохраняющихся ограничений было продлено до 20 сентября.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило тендер на закупку услуг
Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило тендер на закупку услуг
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупит автомобили
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупит автомобили
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов
Loading Bars
Лента новостей
Uzbekistan Airways возобновляет регулярные авиарейсы в Бишкек Транспорт 08:41
Более 200 граждан из 40 стран выразили желание работать удаленно из Грузии Туризм 08:26
В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки Другие страны 08:13
Генассамблея ООН поддержала резолюцию по грузинским беженцам Грузия 07:52
Президент КР: Фермерские хозяйства обеспечивают продовольственную безопасность страны Кыргызстан 07:31
23% плотин страны были введены в эксплуатацию за последние 7 лет: Рухани Энергетика 07:15
В январе-июле 2020 года Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 07:00
Большинство японцев выступает за избрание генсека кабмина следующим премьером Другие страны 06:58
В Сингапуре выразили готовность к работе с G20 по возобновлению поездок между странами Другие страны 06:37
Тайфун "Майсак" смыл мост и подтопил дороги на востоке России Россия 06:15
Глава МИД КНР предложил странам G20 проработать варианты упрощения трансграничных поездок Другие страны 05:56
Нетаньяху согласился не мешать продаже американских вооружений ОАЭ Израиль 05:34
В Японии произошло землетрясение Другие страны 05:12
Total и Groupe PSA/Opel создали СП по производству аккумуляторов для электромобилей Транспорт 04:48
Каталонская полиция предъявила президенту "Барселоны" обвинения в коррупции Европа 04:33
В штате Нью-Йорк семерых полицейских отстранили от работы после смерти афроамериканца США 04:12
Венгрия не хочет утверждать пакет помощи экономике ЕС из-за правил распределения Европа 03:51
Трамп призвал власти Ирана отменить смертную казнь борца Афкари США 03:26
SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship США 03:07
Минюст США хочет предъявить антимонопольный иск к Google в конце сентября ИКТ 02:45
Боливия одобрила импорт "Авифавира" Другие страны 02:22
Каир начнет переговоры с Москвой о производстве "Спутник V" в Египте после испытаний Арабские страны 02:05
В Мексике врачи пересадили оба легких переболевшему COVID-19 Другие страны 01:42
Съемки "Бэтмена" приостановили из-за коронавируса у Роберта Паттинсона США 01:19
Тесты на коронавирус футболистов "Атлетико" Косты и Ариаса дали положительный результат Спорт 01:01
Facebook удалит видео, где Трамп призвал граждан попробовать проголосовать дважды США 00:42
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 00:24
Twitter пометил два сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети США 3 сентября 23:58
В Грузии продлили программу помощи малым и средним гостиницам Туризм 3 сентября 23:45
Посольство Кыргызстана в Таджикистане организовало выставку о туристическом потенциале КР Таджикистан 3 сентября 23:41
Иран занял первое место в регионе в рейтинге Times 2021 Общество 3 сентября 23:31
В Белом доме считают, что соглашение между Израилем и ОАЭ ударит по Китаю и Ирану США 3 сентября 23:25
Ливанские военные обнаружили в районе порта Бейрута свыше 4 тонн нитрата аммония Арабские страны 3 сентября 23:07
Греция увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 3 сентября 23:04
Экспорт голландской продукции в Азербайджан сократился Бизнес 3 сентября 23:03
Белый дом отрицает давление на Минздрав США для быстрого одобрения вакцины от коронавируса США 3 сентября 22:48
Призывы Президента Ильхама Алиева - послание мировому сообществу - эксперт Политика 3 сентября 22:12
Боррель осудил санкции США против сотрудников Международного уголовного суда Европа 3 сентября 22:02
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности Общество 3 сентября 21:35
Иран входит в пятерку стран мира по производству высокоскоростных судов Иран 3 сентября 21:28
В Таджикистане запущено Единое окно для экспортно-импортных и транзитных операций Таджикистан 3 сентября 21:19
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 1 211 человек Турция 3 сентября 21:07
Посольство: Турция — крупнейший и надежный поставщик потребительских товаров и сырья в Грузию Бизнес 3 сентября 20:57
Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" провел международную онлайн-конференцию Общество 3 сентября 20:43
Азербайджанские военнослужащие заняли первое место на фестивале "Дружба без границ" в Москве (ФОТО) Политика 3 сентября 20:19
Проведены очередные обсуждения в связи со стратегией АЖД до 2030 года (ФОТО) Экономика 3 сентября 20:18
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 3 сентября 20:11
О фактах заселения оккупированных территорий со стороны Армении следует информировать международные организации — эксперт Политика 3 сентября 20:08
В Азербайджане выявлено 167 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 148 человек Общество 3 сентября 19:44
Эти люди удивляют! Беспрепятственный, безграничный и свободный мир Азербайджана (ФОТО) Культура 3 сентября 19:30
Бакинское транспортное агентство прокомментировало проект по регулированию работы такси Общество 3 сентября 19:07
Народный художник Азербайджана о причине задержки открытия памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву Общество 3 сентября 18:52
В Азербайджане не отменены аграрные субсидии - минсельхоз Экономика 3 сентября 18:45
Солист театра Ла Скала исполнил сочинение азербайджанского композитора (ВИДЕО) Культура 3 сентября 18:33
Товарооборот Азербайджана с Турцией вырос более чем на $47 миллионов Турция 3 сентября 18:11
Оглашен прогноз бюджетных расходов на развитие аграрного сектора Азербайджана Финансы 3 сентября 18:06
SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink США 3 сентября 18:06
Частный сектор сыграет важную роль в деле использовании электронного правительства в Азербайджане Бизнес 3 сентября 18:00
Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений Транспорт 3 сентября 17:54
Названы основные причины загрязнения Каспия Общество 3 сентября 17:51
О правилах охоты в Азербайджане Общество 3 сентября 17:49
Объем операций РЕПО в Азербайджане остаётся достаточно высоким Финансы 3 сентября 17:47
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 3 сентября 17:40
Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2021 г. прогнозируются на уровне более 20 млрд манатов Финансы 3 сентября 17:40
Детсады Баку готовятся к открытию Общество 3 сентября 17:36
Озвучен прогноз по ВВП Азербайджана на 2021 г. Финансы 3 сентября 17:32
В Москве состоялась первая музыкальная премия "ЖАРА KIDS AWARDS" с участием звезд (ФОТО) Звёздный мир 3 сентября 17:26
В Баку состоялась встреча заместителей министров обороны Азербайджана и России (ФОТО) Политика 3 сентября 17:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро снизился Израиль 3 сентября 17:20
Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат (ВИДЕО) Политика 3 сентября 17:17
"Аэрофлот" с 11 сентября возобновит полеты в Дубай Россия 3 сентября 17:15
Названо число кандидатов поступающих в колледжи Азербайджана Общество 3 сентября 17:12
ЕБРР: Грузия делает большие шаги в направлении энергоэффективного будущего Грузия 3 сентября 17:10
Начались тестовые поставки азербайджанского газа в Европу по TANAP - турецкие СМИ Энергетика 3 сентября 17:08
В Казахстане прокомментировали информацию о запрете вывоза металлического лома в Россию Казахстан 3 сентября 17:07
Литва приглашает Азербайджан к партнерству в сфере грузоперевозок по маршруту Европа-Китай Транспорт 3 сентября 17:05
В Азербайджане создается публичное юридическое лицо "Центр охраны труда" Общество 3 сентября 16:59
Коронавирус представляет серьезную угрозу для образования беженцев — Агентство ООН Общество 3 сентября 16:45
БФБ проведет очередное размещение среднесрочных облигаций Минфина Финансы 3 сентября 16:25
Литва рассматривает ж/д Баку-Тбилиси-Карс как альтернативный маршрут для доставки товаров в Китай Транспорт 3 сентября 16:23
Георгий Гахария: Программа «Работай из Грузии» превзошла ожидания Грузия 3 сентября 16:23
Россия увеличила экспорт труб в Туркменистан Бизнес 3 сентября 16:16
В Азербайджане шестеро детей пострадали от укусов змей Общество 3 сентября 16:14
Обнародованы объёмы перевалки мазута через порты Турции за январь-июль 2020 г. Турция 3 сентября 16:10
Нерушимое единство Азербайджана и Турции вновь нашло свое подтверждение — эксперт Политика 3 сентября 16:00
Обнародован прогноз курса доллара на 2021 г. Финансы 3 сентября 15:58
США продолжат сотрудничество с Туркменистаном в реализации инновационных проектов Бизнес 3 сентября 15:54
В Азербайджане оглашено число наркозависимых лиц Общество 3 сентября 15:46
Успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде (ФОТО) ИКТ 3 сентября 15:42
Министр экономики Азербайджана в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Экономика 3 сентября 15:39
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире США 3 сентября 15:37
Названы сферы экономики Азербайджана, имеющие самые высокие перспективы роста в 2021 году Экономика 3 сентября 15:34
В Эйлате задержан иорданский аквалангист Израиль 3 сентября 15:34
Узбекистан занял 93 место в Глобальном инновационном индексе Узбекистан 3 сентября 15:29
В Грузии ждут ответов на более чем 7 тысяч тестов на коронавирус Грузия 3 сентября 15:25
В Азербайджане вырос спрос на доллары Финансы 3 сентября 15:25
В Иране представили местную судовую коробку передач Политика 3 сентября 15:20
В Азербайджане прием запросов по смене учащимися школ будет вестись до 11 сентября Общество 3 сентября 15:19
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) Политика 3 сентября 15:14
Итоги буровых работ на подземных газохранилищах Азербайджана Энергетика 3 сентября 15:11
Все новости