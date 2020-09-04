В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Аргентинские медики за сутки выявили 12 026 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста в стране с начала пандемии.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Общее число заразившихся достигло 451 198. Ранее в стране не выявляли более 11 717 заболевших в день.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 6 990. За ней следует столица, где выявлено 1 411 случаев. За минувшие сутки была подтверждена смерть 245 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 9 361. К настоящему моменту выздоровел 322 461 заразившийся.

В среду в интервью телеканалу Todo Noticias президент страны Альберто Фернандес не исключил, что власти могут вновь ужесточить карантинные меры.

3 марта аргентинские власти подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен карантин. 28 августа действие сохраняющихся ограничений было продлено до 20 сентября.