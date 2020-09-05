Тела четырех человек нашли на западе Колумбии

Не менее четырех человек стали жертвами нападения неизвестных, которое произошло на западе Колумбии, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в муниципалитете Буэсако. Злоумышленники напали на группу людей, которые отдыхали у реки, сообщает ТАСС.

Позднее местные крестьяне обнаружили тела убитых. Власти начали расследование произошедшего.

В этом районе активно действуют незаконные повстанческие и преступные группировки.

Ранее тела шести молодых людей обнаружили в Колумбии. Преступник остается неизвестным.

Убийства произошли в западном колумбийском департаменте Нариньо.