Тела четырех человек нашли на западе Колумбии
Не менее четырех человек стали жертвами нападения неизвестных, которое произошло на западе Колумбии, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Инцидент произошел в муниципалитете Буэсако. Злоумышленники напали на группу людей, которые отдыхали у реки, сообщает ТАСС.
Позднее местные крестьяне обнаружили тела убитых. Власти начали расследование произошедшего.
В этом районе активно действуют незаконные повстанческие и преступные группировки.
Ранее тела шести молодых людей обнаружили в Колумбии. Преступник остается неизвестным.
Убийства произошли в западном колумбийском департаменте Нариньо.
Лента новостей
ГУГДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с разрешением въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением подъемного крана, названа предварительная причина аварии
Турецкий политолог: Инициатива Анны Акопян по привлечению женщин к военной подготовке в Нагорном Карабахе — провокация
Узбекистан и Австрия готовятся к проведению очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
В Азербайджане снижена плата за использование Государственного реестра обременений движимого имущества
Ольга Лерман играет великую Елену Вяльбе: Я родилась в солнечном Баку, поэтому училась бегать на лыжах с нуля (ФОТО)
Нагиф Хамзаев: Решительная политика Президента Ильхама Алиева обеспечивает защиту наших национальных интересов
Позиция Президента Азербайджана, продемонстрированная на встрече с послом Греции - еще один образец турецко-азербайджанской дружбы и братства - депутат
В Нахчыване охрана здоровья военнослужащих и членов их семей находится в центре внимания (ФОТО/ВИДЕО)