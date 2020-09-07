В Китае мужчина с ножом напал на школьников

Четверо учащихся средней школы в провинции Хунань в центральной части Китая получили ранения в понедельник утром в результате нападения мужчины с ножом. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, ЧП произошло недалеко от одного из учебных заведений города Чжанцзяцзе. Полиция уже задержала нападавшего.

Все пострадавшие школьники отправлены в ближайшую больницу. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.