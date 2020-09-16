В Японии утвердят нового премьера и состав правительства

Парламент Японии в среду соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить нового премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ и его правительства. Им должен стать новоизбранный председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После этого будет объявлен состав нового кабинета. Согласно конституции Японии, император затем должен подтвердить назначения министров по представлению премьера. Вечером также запланирована пресс-конференция нового главы правительства.

Утверждение Суги на посту премьер-министра пройдет путем голосования депутатов парламента. В обеих палатах абсолютное большинство удерживает ЛДП, ее младший партнер по правящей коалиции - партия "Комэйто", а также поддерживающие их беспартийные депутаты и депутаты от более мелких партий. Это делает назначение Суги фактически решенным. Тем не менее главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП), как ожидается, выставит в качестве соперника на голосовании своего лидера Юкио Эдано.

В случае, если палаты парламента проголосуют за разных кандидатов, решающим, по конституции, будет мнение депутатов ключевой нижней палаты. В нижней палате ЛДП и "Комэйто" удерживают 313 из 465 мест, а в верхней - 141 из 245.