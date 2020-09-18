Неизвестные взорвали фургон рядом с военной базой на востоке Колумбии

На востоке Колумбии неизвестные взорвали припаркованный возле военной базы фургон. Об этом сообщает радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в муниципалитете Араукита. Автомобиль стоял у забора базы. На месте взрыва обнаружены поражающие элементы. По имеющимся данным. пострадавших нет.

Власти начали расследование инцидента.

В районе, где произошел взрыв, действуют незаконные повстанческие и преступные группировки.