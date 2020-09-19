Канада свернула переговоры о свободной торговле с Китаем

Канадские власти приняли решение свернуть переговоры о свободной торговле с Китаем. Об этом в пятницу заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань газете The Globe and Mail, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не вижу в настоящее время условий для продолжения дискуссий, - сказал он. - Китай в 2020 году - это не Китай в 2016 году".

Правительства Канады и КНР приступили к переговорам по углублению двусторонних экономических связей в сентябре 2016 года. В частности, стороны намеревались в будущем заключить договор о свободной торговле.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинениям в мошенничестве. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании Майкла Спэйвора. Последний является главой международной НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.