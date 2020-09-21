В Бангкоке убрали медную табличку, установленную накануне протестующими

Медная пластина, установленная протестующими днем ранее на площади Санам Луанг напротив Большого королевского дворца в Бангкоке, была извлечена неизвестными. Об этом в понедельник сообщил телеканал Tai PBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, место, где менее суток находилась табличка, залили свежим цементом. Пока не ясно, когда и кто извлек ее, поскольку накануне до закрытия площади в 22:00 люди продолжали фотографироваться на фоне пластины. Санам Луанг открывается в 05:00, и к этому времени таблички уже не было.

20 сентября лидеры антиправительственного протеста в Таиланда передали властям свои требования, в том числе касающиеся реформы монархии. Они также установили на площади напротив Большого королевского дворца пластину с надписью "На этом месте народ выразил свою волю, заявив, что эта страна принадлежит ему, а не является собственностью монарха, как нас обманывали. 20 сентября 2020 года".

Новая табличка была похожа на ту, которая находилась у одного из королевских дворцов и убрана без объяснения причин в 2017 году, когда Рама X занял престол. Она была установлена в 1932 году и ознаменовала конец абсолютной монархии.

18 июля возле Монумента демократии в столице Таиланда прошла первая крупная политическая акция после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за эпидемии. Митингующие призвали власти распустить парламент, изменить действующую конституцию и прекратить давление на критиков правительства. 16 августа на очередной антиправительственной акции в Бангкоке собралось уже от 12 тыс. до 20 тыс. человек. С 19 по 20 сентября акция протеста на площади Санам Луанг собрала более 80 тыс. человек.