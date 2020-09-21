В Таиланде более чем 150 тыс. иностранцев грозит тюрьма в случае непродления виз

Другие страны 21 сентября 2020 08:46 (UTC+04:00)
В Таиланде более чем 150 тыс. иностранцев грозит тюрьма в случае непродления виз

Более чем 150 тыс. иностранных граждан должны продлить туристические визы до 26 сентября, иначе им предъявят обвинения в превышении срока легального пребывания в Таиланде. Об этом предупредил заместитель представителя иммиграционной службы королевства Пакпонг Сай-Убол, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Превышение срока действия туристической визы наказывается как тюремным заключением, так и штрафом в соответствии с законом", - приводит его слова в понедельник газета Bangkok Post.

Нарушители также будут депортированы в страны их происхождения, добавил он. Кроме того, просрочившему визу более чем на 90 дней иностранцу запрещается въезд в Таиланд на один год. Если период просрочки превышает 10 лет, то нарушитель пожизненно попадает в черный список.

Многие иностранцы застряли в Таиланде с конца марта, когда из-за пандемии коронавируса были приостановлены международные пассажирские рейсы и закрыты границы, чтобы предотвратить распространение инфекции. В связи с этим власти страны трижды продлевали визовую амнистию для туристов, срок последней истекает уже 26 сентября. Одним из вариантов для продления визы служат письма посольств, которые диппредставительства выдают согражданам. Вместе с тем власти Таиланда обеспокоены тем, что некоторые туристы, оказавшиеся в затруднительном положении, не будут продлевать визы, а предпочтут остаться в королевстве нелегально из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на родине.

К настоящему времени общее число заразившихся коронавирусом в королевстве превысило 3,5 тыс., выздоровели более 3,3 тыс. человек, умерли 59. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 30 сентября.

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