Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Колумбии

По меньшей мере пять человек стали жертвами аварии, которая произошла на рисовом заводе в Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Пуэрто-Лопес (центральный департамент Мета). На рабочих рухнул бункер, в котором хранилось более 100 тонн риса. Пять человек погибли на месте.

Власти начали расследование инцидента.