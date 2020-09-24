Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Колумбии
По меньшей мере пять человек стали жертвами аварии, которая произошла на рисовом заводе в Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция La FM.
По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Пуэрто-Лопес (центральный департамент Мета). На рабочих рухнул бункер, в котором хранилось более 100 тонн риса. Пять человек погибли на месте.
Власти начали расследование инцидента.
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