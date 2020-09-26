Правительство и премьер-министр Того подали в отставку

Премьер-министр Тоголезской республики Коми Селом Класу вместе с правительством подал в отставку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента республики Фора Гнассингбе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент также поблагодарил кабинет министров за работу.

Уточняется, что изменения в правительстве ожидались после переизбрания Фора Гнассингбе президентом республики на выборах, прошедших в феврале текущего года. Гнассингбе набрал 71% голосов избирателей.

Фор Гнассингбе впервые был избран президентом Того в 2005 году после смерти своего отца, который занимал должность главы государства в течение 38 лет. Гнассингбе переизбирался в 2010 и 2015 годах.