Правительство и премьер-министр Того подали в отставку
Премьер-министр Тоголезской республики Коми Селом Класу вместе с правительством подал в отставку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента республики Фора Гнассингбе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Президент также поблагодарил кабинет министров за работу.
Уточняется, что изменения в правительстве ожидались после переизбрания Фора Гнассингбе президентом республики на выборах, прошедших в феврале текущего года. Гнассингбе набрал 71% голосов избирателей.
Фор Гнассингбе впервые был избран президентом Того в 2005 году после смерти своего отца, который занимал должность главы государства в течение 38 лет. Гнассингбе переизбирался в 2010 и 2015 годах.
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