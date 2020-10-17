У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в пятницу на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 4 км к юго-западу от населенного пункта Лоок, где проживают порядка 22 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 68 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.