В Колумбии пять человек пострадали при обрушении крыши склада

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате обрушения крыши одного из складов, расположенного на северо-западе Колумбии. Об этом во вторник сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел во вторник днем в муниципалитете Итагуи (северо-западный департамент Антьокия). Пять человек получили травмы после того, как крыша склада обрушилась. Им была оказана первая медицинская помощь.

Власти начали расследование причин инцидента.