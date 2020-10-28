В Колумбии пять человек пострадали при обрушении крыши склада
По меньшей мере пять человек получили ранения в результате обрушения крыши одного из складов, расположенного на северо-западе Колумбии. Об этом во вторник сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел во вторник днем в муниципалитете Итагуи (северо-западный департамент Антьокия). Пять человек получили травмы после того, как крыша склада обрушилась. Им была оказана первая медицинская помощь.
Власти начали расследование причин инцидента.
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