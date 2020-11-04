В Бразилии возобновят испытания вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson

Другие страны 4 ноября 2020 02:41 (UTC+04:00)
В Бразилии возобновят испытания вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) во вторник разрешило возобновить национальные испытания вакцины от коронавируса нового типа производства компании Janssen-Cilag - фармацевтического подразделения международной корпорации Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении на сайте фармрегулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После оценки данных о побочном эффекте и информации независимого комитета по безопасности, а также данных от регулятора США (FDA , Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов - прим. ТАСС) Anvisa пришло к выводу, что соотношение рисков и выгоды благоприятствует продолжению исследования", - сообщает пресс-служба агентства. Отмечается, что к моменту приостановки исследования принять участие в них успели 12 добровольцев из Рио-де-Жанейро, получившие саму вакцину или плацебо. Всего в Бразилии в них, как ожидается, поучаствуют 7 560 человек из 11 штатов.

23 сентября Johnson & Johnson приступила к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины. В исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев в восьми странах на трех континентах. В компании надеются, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года. 12 октября было объявлено о временном прекращении тестов из-за того, что у одного из их участников было выявлено некое заболевание.

К настоящему времени Anvisa выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо препарата Janssen-Cilag , в Бразилии проходят исследования вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и американской Pfizer. Национальные испытания вакцины "Коронавак" от китайской фармакологической компании Sinovac Biotech завершились в Бразилии 17-18 октября. Предварительные документы для проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний российского препарата "Спутник V" были переданы регулятору 29 октября.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
С начала года страны члены ОИС сократили импорт из Турции
С начала года страны члены ОИС сократили импорт из Турции
Больше половины узбекского миндаля экспортируется в Кыргызстан
Больше половины узбекского миндаля экспортируется в Кыргызстан
Афганистан закупил у Туркменистана дизельное топливо
Афганистан закупил у Туркменистана дизельное топливо
Loading Bars
Лента новостей
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 113 Турция 03:01
В Бразилии возобновят испытания вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson Другие страны 02:41
В Италии за сутки зафиксировали максимальное число летальных исходов от COVID-19 с мая Европа 02:19
В Венгрии вводят комендантский час из-за пандемии Европа 01:53
Армения продемонстрировала свое истинное лицо, запустив баллистические ракеты по Гяндже, Барде и другим городам - Хикмет Гаджиев (ФОТО) Политика 01:32
Примирение будет нелегким и потребует больших усилий - помощник Президента Азербайджана Политика 01:31
Власти Никарагуа эвакуировали 30 тыс. человек из-за урагана "Эта" Другие страны 00:59
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тысяч Россия 00:36
Трамп не исключает, что о его победе будет известно уже вечером США 00:17
«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане Энергетика 00:01
В Нигерии произошел взрыв на нефтяном месторождении Другие страны 3 ноября 23:55
Средства поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 2 ноября Политика 3 ноября 23:34
Вокзал в Утрехте эвакуировали из-за "подозрительной ситуации" Европа 3 ноября 23:23
Турция рассчитывает в конце года начать применять иностранную вакцину от коронавируса Турция 3 ноября 23:19
Уничтожены пушки ВС Армении в Ходжавендском направлении фронта (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 23:10
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 111 (Обновлено) Турция 3 ноября 22:48
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 4,6 Происшествия 3 ноября 22:33
Армения продолжает использовать снаряды с белым фосфором против мирных жителей Тертерского района - помощник Президента Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 3 ноября 22:23
Высокопоставленные армянские чиновники бежали из Карабаха - Араик Арутюнян остался один, если, конечно, он жив... Политика 3 ноября 22:18
Мультикультурализм - гордость Азербайджана - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 3 ноября 22:16
Азербайджанские и российские эксперты обсудили план восстановления экономики Карабаха - телемост Москва-Баку (ВИДЕО) Политика 3 ноября 22:13
Уничтожен командир мотострелкового полка ВС Армении - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 22:11
Трамп заявил, что с демократами сложнее вести дела, чем с Россией США 3 ноября 22:02
Я вчера случайно узнала, что мой ребенок умер - мать Артура, погибшего в результате армянского террора Политика 3 ноября 21:24
Президент Алжира заразился коронавирусом Другие страны 3 ноября 20:47
Азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру - минобороны Политика 3 ноября 20:23
Уничтожены танки ВС Армении в боях под Ходжавендом (ВИДЕО) Происшествия 3 ноября 20:19
Мирное население Нагорного Карабаха встанет против армянской армии - Иса Габиббейли Политика 3 ноября 20:01
Государственным учебным заведениям Азербайджана не требуется лицензия для осуществления деятельности - кабмин Общество 3 ноября 19:49
Минобразования Азербайджана предупреждает частные школы Общество 3 ноября 19:41
Армянская сторона пытается убедить свою внутреннюю аудиторию сказками, написанными по новым сценариям - минобороны Азербайджана Политика 3 ноября 19:33
Я готов умереть во имя Родины! - репортаж Reuters из городка беженцев в Баку Политика 3 ноября 19:23
Антропогенные воздействия привели к полному уничтожению некоторых редких растений в Карабахе - институт ботаники Общество 3 ноября 18:58
Спикер Милли Меджлиса обсудила нагорно-карабахский конфликт с послом Катара Политика 3 ноября 18:47
Давайте узнаем о храбром азербайджанском солдате (ВИДЕО) Общество 3 ноября 18:39
Doppelmayr/Garaventa Group рассказывает о текущих проектах в Грузии Строительство 3 ноября 18:37
Очередное признание Азербайджана на международной арене (ФОТО) Общество 3 ноября 18:32
Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот - конфликтолог армянам Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 18:25
Катар поддерживает позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского вопроса - посол Политика 3 ноября 18:24
Аккумуляторный завод «Кайнар–АКБ» расширяет производство в Казахстане Бизнес 3 ноября 18:09
В Баку увеличилась среднемесячная заработная плата Финансы 3 ноября 18:04
Учреждения внешкольного образования в Азербайджана приступили к дистанционному обучению (ФОТО) Общество 3 ноября 18:00
Туркменистан может внести большой вклад в развитие мирового спроса на газ Энергетика 3 ноября 17:58
Оккупированные в течение четырех лет территории, где за 24 года шли укрепительные работы, не могут быть освобождены за 40 дней Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 17:52
Минобороны Армении снова в своем амплуа - минобороны Азербайджана Политика 3 ноября 17:51
Азерэнержи объявляет тендер на электрические товары Тендеры 3 ноября 17:37
Казахстан за 8 месяцев 2020 года направил продовольствие на $1,3 млрд странам ШОС Бизнес 3 ноября 17:36
Душа просится в Карабах - орнаментальный мир домов (ФОТО) Культура 3 ноября 17:31
В январе-сентябре 2020 года ненефтяной экспорт Азербайджана достиг $1,3 млрд Бизнес 3 ноября 17:27
Великобритания была участником биржи Туркменистана на протяжении всего октября Бизнес 3 ноября 17:24
Центробанк Азербайджана заявил о преимуществах системы мгновенных платежей Финансы 3 ноября 17:21
В Азербайджане осуществлены соцвыплаты в объеме 4,784 млрд манатов Экономика 3 ноября 17:16
Госкомстат представил данные о структуре ВВП Узбекистана в разрезе отраслей Узбекистан 3 ноября 17:14
Добывающий сектор занимает значительную часть в промышленном производстве Баку Бизнес 3 ноября 17:14
Туркменистан рассматривает возможность производства нового типа автомобильного топлива Энергетика 3 ноября 17:11
Минфин Азербайджана выставил на аукцион среднесрочные облигации Финансы 3 ноября 17:09
Генпрокурор Азербайджана направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Политика 3 ноября 17:09
Узбекистан сохранил право на беспошлинные поставки в США Узбекистан 3 ноября 17:08
В результате обстрела со стороны ВС Армении пришли в негодность 50 школ - минобразования Азербайджана Общество 3 ноября 17:08
Армения распространяет очередную провокационную информацию об ударе по мечети Гевхар Ага - помощник Президента Политика 3 ноября 17:08
ВС Армении выпустили более 20 снарядов по кладбищу в Тертере, полностью разрушены 65 могил (ФОТО) Происшествия 3 ноября 17:06
ВС Армении обстреляли Тертерский район фосфорными снарядами (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 16:59
Уничтожен командир отдельного бронетанкового батальона ВС Армении - Минобороны Азербайджана (ФОТО) Политика 3 ноября 16:58
Посол Пакистана в Азербайджане и президент AZAL обсудили открытие новых рейсов Транспорт 3 ноября 16:56
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса будет проведено 6 ноября Политика 3 ноября 16:52
Около 90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Строительство 3 ноября 16:41
Пашинян признал свою ошибку Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 16:39
Худаферинский мост глазами всемирно известного фотографа из Франции (ФОТО) Социум 3 ноября 16:39
Подвергая обстрелу приграничные подразделения ВС Азербайджана, армянская сторона пытается спровоцировать нас - Минобороны Политика 3 ноября 16:37
Yelo Bank представляет новый веб сайт Экономика 3 ноября 16:36
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 14 млн тонн Турция 3 ноября 16:33
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 40 млн тонн Турция 3 ноября 16:29
Командир полка ВС Армении дезертировал с поля боя - минобороны Азербайджана Политика 3 ноября 16:26
В Азербайджане проведена переоценка запасов некоторых месторождений металлических руд Бизнес 3 ноября 16:24
В настоящее время в рядах ВС Армении служат наемники - помощник Президента Азербайджана Политика 3 ноября 16:19
Уровень милитаризации на оккупированных Арменией территориях Азербайджана один из самых высоких в мире - помощник Президента Политика 3 ноября 16:18
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 3 ноября 16:18
Армения перешла к гибридной войне - Хикмет Гаджиев Политика 3 ноября 16:14
Делегация Туркменистана провела переговоры с участниками Межафганского мирного диалога Туркменистан 3 ноября 16:12
Армения привлекает к боевым действиям детей - помощник Президента Азербайджана Политика 3 ноября 16:09
Аким Жамбылской области Казахстана подписал меморандум с Международным секретариатом G-Global Казахстан 3 ноября 16:05
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию в городе Балхаш Казахстана Казахстан 3 ноября 16:04
Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения – Хикмет Гаджиев Политика 3 ноября 16:03
ВС Армении обстреливают Агдамский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана Политика 3 ноября 15:56
Погода на территории Азербайджана ухудшится Общество 3 ноября 15:54
На оккупированных территориях Азербайджана арменизированы свыше 400 религиозно-исторических памятников Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 15:50
Финская Neste приобретает НПЗ в Нидерландах Европа 3 ноября 15:46
МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН Туркменистан 3 ноября 15:43
Уничтожена группа снайперов ВС Армении - Минобороны Азербайджана Политика 3 ноября 15:38
Подразделения ВС Армении понесли тяжелые потери - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 3 ноября 15:34
Со стороны армянского лобби в адрес журналистов звучат угрозы физической расправы - помощник Президента Политика 3 ноября 15:34
Граждане Азербайджана за рубежом должны быть бдительными – Хикмет Гаджиев Политика 3 ноября 15:32
Мир знает о преступлениях Армении и должен потребовать наказания виновных - омбудсмен Азербайджана (Эксклюзив) Политика 3 ноября 15:30
С одной стороны Армения хочет мирного урегулирования конфликта, с другой - прибегает к провокациям – помощник Президента Азербайджана Политика 3 ноября 15:25
В Хушабе прошел Фестиваль коней, окрашенных в цвета флагов Азербайджана, Турции и Пакистана (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 3 ноября 15:24
Объективные зарубежные журналисты сталкиваются с угрозами армянского лобби - помощник Президента Политика 3 ноября 15:22
Азербайджанская армия пресекает провокации ВС Армении на различных направлениях фронта - Хикмет Гаджиев Политика 3 ноября 15:16
ООО «Бакинская телефонная связь» объявляет тендер Тендеры 3 ноября 15:13
В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, 551 человек вылечился Общество 3 ноября 15:12
На Восточном побережье США открылись первые избирательные участки США 3 ноября 15:08
Все новости