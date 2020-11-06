В Гватемале более 50 человек стали жертвами шторма "Эта"

Более 50 человек в Гватемале стали жертвами наводнений и оползней, вызванных штормом "Эта". Такие данные обнародовал в четверг вечером президент республики Алехандро Джамматтеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Утром речь шла о четырех погибших, теперь их уже более 50", - сказал глава государства. Трансляция его выступления велась в Twitter правительства страны.

Власти объявили в департаментах Альта-Верапас, Исабаль, Киче, Петен, Сакапа, Санта-Роса, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо режим стихийного бедствия. К ликвидации последствий удара стихии и оказанию помощи населению привлечены вооруженные силы.

Вызванные штормом наводнения повредили сотни жилых домов и ряд дорог. Самый серьезный ущерб был нанесен департаментам Альта-Верапас, Исабаль, Киче и Петен. В граничащем с Гватемалой Гондурасе погибли не менее 11 человек.

Шторм ослаб до тропической депрессии. Согласно прогнозам, "Эта" в пятницу вернется в Карибское море и направится к Кубе.