У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в среду у берегов японских островов Кадзан. Об этом сообщила геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 1000 км от города Татеяма (население 50 тыс. человек), расположенного на острове Хонсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.