Основатель одного из крупнейших банков Аргентины погиб при крушении вертолета

Аргентинский предприниматель Хорхе Брито погиб в пятницу при крушении вертолета. Об этом сообщил в пятницу один из крупнейших частных банков южноамериканской республики Banco Macro, президентом которого являлся бизнесмен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубоким прискорбием Banco Macro сообщает о гибели своего основателя и президента Хорхе Брито в авиапроисшествии, которое произошло сегодня у населенного пункта Коронель-Молдес в провинции Сальта", - говорится в сообщении.

Вместе с предпринимателем погиб пилот вертолета. Причины случившегося устанавливаются.

По данным журнала Forbes, в 2020 году Брито входил в число 50 богатейших аргентинцев. Его состояние оценивалось в $360 млн.