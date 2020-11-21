Основатель одного из крупнейших банков Аргентины погиб при крушении вертолета
Аргентинский предприниматель Хорхе Брито погиб в пятницу при крушении вертолета. Об этом сообщил в пятницу один из крупнейших частных банков южноамериканской республики Banco Macro, президентом которого являлся бизнесмен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С глубоким прискорбием Banco Macro сообщает о гибели своего основателя и президента Хорхе Брито в авиапроисшествии, которое произошло сегодня у населенного пункта Коронель-Молдес в провинции Сальта", - говорится в сообщении.
Вместе с предпринимателем погиб пилот вертолета. Причины случившегося устанавливаются.
По данным журнала Forbes, в 2020 году Брито входил в число 50 богатейших аргентинцев. Его состояние оценивалось в $360 млн.
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