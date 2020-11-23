Житель Колумбии выиграл в лотерею более $3,5 млн
Житель города Медельин выиграл в лотерею 13 млрд песо, что эквивалентно примерно $3 561 360. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила компания Baloto Revancha, которая организует лотереи в стране.
"На этот раз везунчик проживает в городе вечной весны (Медельин - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
По данным радиостанции La FM, выигрышный билет был приобретен в одной из аптек города.
В начале октября житель города Кали выиграл в лотерею 56,500 млн песо, что эквивалентно $14 722 092.
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