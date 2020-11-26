Президент Колумбии объявил о продлении режима ЧС в области здравоохранения до марта

Власти Колумбии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, срок действия которого истекал 30 ноября, на три месяца, до 28 февраля 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения будет продлен до 28 февраля 2021 года", - заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Дуке добавил, что режим выборочной изоляции, срок действия которого также истекал 30 ноября, будет "продлен на весь декабрь".

Режим ЧС в области здравоохранения был введен в Колумбии с середины марта. Он дал возможность властям принимать меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Выборочная изоляция начала действовать в стране с 1 сентября, когда было принято решение не продлевать режим общенационального обязательного карантина. В результате были отменены многие ограничительные меры, возобновилась работа различных секторов экономики.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 1 270 991, количество летальных исходов - 35 860. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 6 марта. 17 марта президент Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. Он действовал до 31 августа.