НАТО примет решение о своем присутствии в Афганистане в феврале 2021 года

НАТО примет решение о будущем своей миссии "Решительная поддержка" в Афганистане на встрече министров обороны альянса в феврале 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран - членов альянса.

"По Афганистану [и будущему миссии НАТО] нам предстоит принять сложное решение на следующей встрече министров обороны в феврале 2021 года в Брюсселе, - отметил он. - Однако какое бы мы решение ни приняли, оно должно реализовываться в скоординированном и организованном порядке".

"В условиях, когда США приняли решение сократить численность собственных сил в Афганистане (которые присутствуют там как в рамках международной коалиции под командованием США, так и в составе миссии НАТО - прим. ТАСС) до 25 тыс. человек, министры подтвердили, что все страны альянса продолжают поддерживать миссию НАТО и оказывать поддержку афганским силам в борьбе против терроризма", - отметил он.

"По мере того как мы оцениваем ситуацию в Афганистане, уже ясно, что мы достигнем поворотного момента в начале следующего года. Если мы останемся, мы рискуем продолжением боевых действий и еще более продолжительным вовлечением в конфликт. Если мы уйдем, мы рискуем, что эта страна вновь станет "тихой гаванью" для международного терроризма", - добавил генсек альянса.

Поможет ли Байден

Многие страны НАТО надеются, что новая администрация США остановит уже фактически начатый вывод американских сил из Афганистана, чтобы охранить там военное присутствие НАТО.

В понедельник Столтенберг заявил, что, хотя США приняли решение о сокращении присутствия своих войск в Афганистане в соответствии с соглашением с движением "Талибан", тренировочная миссия НАТО "Решительная поддержка" будет продолжаться в прежней конфигурации, причем Вашингтон подтвердил, что сохранит свои возможности для поддержания миссии НАТО, включая медицинские, авиатранспортные, разведывательные и другие возможности.

Он добавил, что в следующем году НАТО вместе с новой администрацией США во главе с Джозефом Байденом (НАТО уже признала его победителем выборов, несмотря на обвинения в фальсификациях внутри США - прим. ТАСС) даст оценку, выполнило ли движение "Талибан" все свои обещания в той степени, что это позволит войскам НАТО уйти, или они должны остаться.

В настоящее время численность миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане составляет порядка 12 тыс. человек. Мандат миссии предусматривает тренировку афганских сил, оказание ей тыловой, логистической, командной и разведывательной поддержки без прямого участия сил НАТО в боевых действиях.