В Китае заявили о готовности предоставить вакцину от COVID-19 развивающимся странам

Власти Китая готовы предоставить разработанную в республике вакцину от коронавируса развивающимся странам сразу после завершения испытаний. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы завершаем испытания нашей вакцины. Как только они увенчаются успехом, будем готовы предоставить ее всем развивающимся странам. Она станет общим благом", - сказал он в видеообращении. В настоящее время Китай проводит третью стадию клинических испытаний пяти вакцин.

Китай также призвал развивать новые отрасли экономики, а также содействовать занятости населения и обеспечению средств к существованию людей в условиях пандемии.

"Мы должны комплексно содействовать профилактике и борьбе с эпидемиями, а также способствовать экономическому и социальному развитию. Следует в полной мере задействовать две силы - правительство и рынок. Необходимо стимулировать занятость населения и обеспечивать средства к существованию людей", - сказал Ван И.

Ван И призвал страны мира "использовать все преимущества новых форматов, методов управления и моделей, порожденных пандемией". "Необходимо всеми силами развивать новые отрасли промышленности, способствовать "зеленому" восстановлению экономики", - отметил глава МИД КНР.

Он также указал на важность "координации макроэкономических политик и поддержания стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок".