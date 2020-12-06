Япония, Франция и США проведут совместные военные учения в мае
Силы самообороны Японии совместно с вооруженными силами Франции и США проведут маневры в мае 2021 года. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщает газета Sankei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В ходе учений военнослужащие организуют высадку на отдаленные безлюдные острова в акватории Японии, а также отработают сценарий их обороны и освобождения.
5 декабря агентство Kyodo сообщило, что Великобритания намерена в 2021 году отправить авианосец в составе ударной группы к акватории Японии для проведения учений совместно с японскими и американскими военнослужащими в Восточно-Китайском море.
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