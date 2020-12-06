В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах в парламент началось в воскресенье в Венесуэле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени и будут работать до 18:00.

Венесуэльцам предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.