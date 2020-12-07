Парламентские выборы в Венесуэле продлят минимум на час

Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы продлил голосование на парламентских выборах минимум на один час - до 19:00 воскресенья по местному времени (03:00 понедельника GMT+4) из-за большого числа избирателей. Об этом сообщил в воскресенье вице-президент НИС Леонардо Моралес.

"Мы приняли решение продлить работу избирательных участков до 19:00 или до тех пор, пока есть люди [в очереди для голосования]", - заявил Моралес, выступление которого транслировал канал Telesur TV.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (14:00 GMT+4), венесуэльцам предстоит избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.